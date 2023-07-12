Количество краж растет: страховщики назвали самые крупные хищения текущего года

Количество краж резко увеличилось: в июне этого года полиция зарегистрировала 497 краж из предприятий торговли, тогда как в июне прошлого года таких преступлений было совершено 315. Тенденция роста ощущается в течение всего года.

„Волна краж в этом году хорошо заметна. Компания ERGO имела дело с несколькими случаями, повлекшими очень большие убытки, а также с более мелкими происшествиями“, -рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.

Например, весной воры проникли в магазин велосипедов, разбив камнем дверное стекло, и вынесли два электровелосипеда общей стоимостью 6000 евро. Клиент застраховал товар, убытки были возмещены. Полиция хорошо поработала над этим делом, и в итоге украденные электровелосипеды были обнаружены.

Еще дороже обошлась кража из магазина электроники, откуда двое преступников унесли оборудования на сумму в 48 000 евро: телефоны, планшеты и дроны. Показательно, что хотя магазин хорошо охранялся – охранники прибыли через 14 минут – к тому времени воры уже уехали с поживой на квадроцикле.

Рост дорогостоящих краж можно заметить не только в магазинах. В первой половине этого года страховая компания ERGO рассмотрела несколько случаев ограблений лодок и яхт.

С лодки, пришвартованной в порту на закрытой территории, были украдены две опоры двигателя и навигационное оборудование – общий ущерб составил почти 20 000 евро. „Воровство с лодок больше похоже на работу на заказ, – отметил Макиенко. – Кому-то нужны конкретные детали. Такие ограбления тщательно готовятся, выбирается „правильный“ объект и используются необходимые инструменты. Случайных краж в этой сфере мало“.

Однако и случайные кражи все же встречаются: например, воры пытались снять с принадлежащего школе парусного спорта катера подвесной мотор. Кража не удалась, но преступники все же причинили катеру большой ущерб: страховая компания возместила 900 евро в связи с обрывом кабелей.