Таллинн получит 5 млн евро на модернизацию старейшего района с панельными домами(2)
В рамках международной программы European Urban Initiative таллиннский проект был отобран среди 99 заявок и оказался в числе 14 лучших, в результате город получит 5 млн евро из Фонда регионального развития.
В рамках внешнего проекта SOFTacademy разрабатывается модель одновременной реновации панельных многоэтажек и улучшения пространства между домами, это должно поддержать проведение комплексной реновации. Цель проекта – сделать один из жилых кварталов района Мустамяэ более привлекательным с точки зрения условий для жизни: наладить микроклимат квартала, оживить общественную деятельность и создать более уютную среду.
„Таллинн намерен ускорить реновацию зданий, обращая отдельное внимание на повышение качества городского пространства между домами. Для этого помимо технической стороны реновации, необходимо направить внимание также на сотрудничество и применение инновативных решений. В данном случае финансовая поддержка направлена на реализацию крупнейшего получившего финансирование проекта последних лет. Реализация проекта поспособствует проведению реновации кварталов с панельной застройкой не только в Мустамяэ, но и в других районах“, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
По словам старейшины района Мустамяэ Айвара Рийсалу, для Мустамяэ, как для старейшего района Таллинна с панельной застройкой, этот проект вновь станет возможностью стать своего рода первопроходцем в сфере городского развития. „История имеет тенденцию к повторению: 61 год назад Мустамяэ был первым районом крупной панельной жилой застройки, теперь здесь впервые в городе будет проведено обновление исторического жилого фонда и городского пространства“, - отметил Рийсалу.
Положительное решение о финансировании было принято в связи с включением новых, не использовавшихся ранее элементов. Успех SOFTacademy обеспечил прогрессивный подход, объединяющий стратегические цели, деятельность по вовлечению населения, локальные возможности финансирования и цифровые средства. В рамках проекта в одном из кварталов района Мустамяэ пройдет комплексная реновация домов и пространства между ними. Для достижения наилучших результатов будут привлечены квартирные товарищества, чтобы поддержать использование инновативных экологичных решений при осуществлении реновации. Квартирные товарищества участвуют также в разработке решений и планировании для участков, принадлежащих городу, расположенных между жилыми домами. При оформлении ландшафтного комплекса и комплекса зданий будут основываться на идее New European Bauhaus, а также на принципах экономики замкнутого цикла и экологичной реновации.
„По сути это, прежде всего, проект по вовлечению общественности. Помимо обновления квартала будет составлен своего рода каталог экономичных, экологичных, улучшающих качество жилой среды, инновативных технических и природных решений, которые можно применить для зданий и на прилегающей территории вне зависимости от того, в каком районе находятся эти многоквартирные дома“, - добавила Липпус.
На данный момент проект находится на стадии подготовки и планирования, деятельность в рамках программы начнется в марте 2024 года и продлится до августа 2027 года.
Партнерами проекта выступают TalTech, Эстонский Союз квартирных товариществ и различные квартирные товарищества, MTÜ Elav Tänav, OÜ Yoko Oma, OÜ MAB Verte, Think Softer Planning AB (Швеция), а также города Нарва, Варшава (Польша), Орхус (Дания).
Внешний проект SOFTacademy поддерживает цели, установленные Таллиннской стратегией развития „Таллинн-2035“, такие как „удобное городское пространство“, „доброжелательная община“, „экологичные изменения“, „дом, который начинается с улицы“.
Деятельность финансируется программой European Urban Initiative, поддержка будет оказана на сумму 4 999 248 евро, общая стоимость реализации проекта составит 6 249 060 евро.
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