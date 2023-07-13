Мама о коллективном отпуске в детских садах Таллинна: „Я с ужасом жду, когда мой ребенок вернется в группу в августе. Он все забудет и снова будет плакать“

„24/7 мы сейчас вместе. Я и аниматор, и повар, и учитель физкультуры, и уборщица“

Летом режим в детских садах значительно отличается: больше прогулок на свежем воздухе и никаких занятий. Родители же в этот период хотят, чтобы их ребенок при необходимости мог посещать детский сад в комфортной для него обстановке — со своими воспитателями и своей группой. Но часто желания не совпадают с реальностью.

„Когда дочка пошла в сад, я наконец вспомнила, что такое планирование своей жизни. Но привет июль и коллективный отпуск в детском саду, на месяц! — сокрушается Анна. — 24/7 мы сейчас вместе с ней, а это значит, что я и аниматор, и повар, и учитель физкультуры, и уборщица, и, если повезет, даже могу поработать“.

Анна рассказывает, что даже рассматривала вариант отдать ребенка на этот период в частный детский сад. „Но цены кусаются — около 500 евро, — делится мама. — Тем более, когда у тебя есть официальное место в саду, то даже компенсации от города нет“.

После года в саду, с определенной рутиной перестраиваться на другую сложно и взрослому, и ребенку, рассказывает Анна. „Я не понимаю, как подстраиваются родители с работой, где нет гибкого графика. В нашем саду не предложили альтернативы, например, временного места в другой группе или другом садике“.