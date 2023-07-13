Мама о коллективном отпуске в детских садах Таллинна: „Я с ужасом жду, когда мой ребенок вернется в группу в августе. Он все забудет и снова будет плакать“

У родителей детсадовцев начался, пожалуй, самый сложный месяц в году — коллективы дошкольных учреждений массово уходят в отпуска. В начале года Таллиннский департамент образования решил ужесточить правила положения о летнем отдыхе работников детских садов. Как обстоят дела сейчас? Носят ли новые правила обязательный или рекомендательный характер? И исчезнет ли окончательно у родителей многолетняя проблема с летними отпусками? RusDelfi собрал истории родителей дошкольников о том, с какими сложностями они сталкиваются в период коллективного отпуска в детских садах.
„24/7 мы сейчас вместе. Я и аниматор, и повар, и учитель физкультуры, и уборщица“
Летом режим в детских садах значительно отличается от обычного: больше прогулок на свежем воздухе и никаких занятий. Родители же в этот период хотят, чтобы их ребенок при необходимости мог посещать детский сад в комфортной для него обстановке — со своими воспитателями и своей группой. Но часто желания не совпадают с реальностью.
„Когда дочка пошла в сад, я наконец вспомнила, что такое планирование своей жизни. Но — привет, июль и коллективный отпуск в детском саду, на месяц! — сокрушается Анна. — 24/7 мы сейчас вместе с ней, а это значит, что я и аниматор, и повар, и учитель физкультуры, и уборщица, и, если повезет, даже могу поработать“.
Анна рассказывает, что даже рассматривала вариант отдать ребенка на этот период в частный детский сад. „Но цены кусаются — около 500 евро, — делится мама. — Тем более, когда у тебя есть официальное место в саду, то даже компенсации от города нет“.