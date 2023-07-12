EKRE все ближе к Партии реформ, рейтинг Eesti 200 все ниже

Указанные цифры, обнародованные 12 июля, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 8 июня по 10 июля были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.