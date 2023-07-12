EKRE все ближе к Партии реформ, рейтинг Eesti 200 все ниже(2)
Согласно последним результатам опросов фирмы Norstat, Партию реформ поддерживают 26,8%, EKRE - 23,4% и Центристскую партию - 16,2% граждан, имеющих право голоса.
Социал-демократическую партию поддерживают 9,9% респондентов, Isamaa - 10,5%. Поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 8,3% до 7,7%, пишет Rus.err.ee.
Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 44,4% респондентов, а оппозиционные - 50,2%.
„Правых“ поддерживают 2,4%, „зеленых“ - 1,6%, иные партии - 1,4%.
Указанные цифры, обнародованные 12 июля, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 8 июня по 10 июля были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.
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