Раймонд Кальюлайд: принятые на саммите НАТО решения разочаровывают

„Украина хотела на основании статьи 10 устава НАТО получить приглашение присоединиться к альянсу, но его не последовало. Совершенно очевидно, что в НАТО нет единства по вопросу членства Украины. Я не уверен до конца, все ли союзники хотят видеть Украину в НАТО, хотя вслух об этом и не говорят. Но, в любом случае, участники саммита в Вильнюсе не проявили воли для нахождения решения“, – сказал социал-демократ Раймонд Кальюлайд.



Он выразил надежду, что на результаты саммита не повлияло желание некоторых стран использовать возможное членство Украины в НАТО как предмет для торга на будущих переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта.



„Образно говоря, если кто-то ждет предложения пожениться, то его не устраивает обещание в стиле „можем провести вместе время, а потом посмотрим“, – отметил Кальюлайд.



„Стоит напомнить, что два с половиной месяца назад парламент Эстонии принял заявление в поддержку приглашения Украины в НАТО. Но правда в том, что наше правительство отправилось на саммит в Вильнюс с позицией, уже не содержащей этого требования. Возникает вопрос к политикам, формирующим внешнюю политику Эстонии, – какой смысл партиям принимать совместные заявления, если с ними не считаются? У меня нет упреков к нашим дипломатам, но некоторые политики должны спросить себя – не витают ли они иногда в облаках?“ – подчеркнул он.



По вопросу расходов на сферу обороны никакого ощутимого прогресса в Вильнюсе достигнуто не было, считает депутат Рийгикогу.



„Я ждал, что страны НАТО поставят перед собой цель повысить расходы на оборону хотя бы до 2,5% ВВП. Вместо этого повторили старую цель выделять на оборону 2% ВВП и пообещали, что теперь начнут ее выполнять. Но очевидно, что этого недостаточно. Европа в военном плане и дальше будет сильно зависеть от США. К сожалению, внутренняя политика Соединенных Штатов довольно непредсказуема, и поэтому мы не знаем, каким в будущем станет вклад США в обеспечение безопасности Европы“, – признал Раймонд Кальюлайд.

