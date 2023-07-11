Двое подростков жестоко избили и ограбили бездомного. На преступление вывело видео

Нападение, произошедшее рядом с жилым домом, было снято из окна, а затем видео стало быстро распространяться в социальных сетях.

На видеозаписи видно, как подростки безжалостно — руками и ногами - избивают лежащего на земле мужчину. Жестокий клип к настоящему моменту из социальных сетей удален.

Издание Virumaa Teataja пишет, что у бездомного также отобрали около 700 евро.

Как сообщил сотрудник Раквереского отделения полиции Яагуп Ныммелоо, об инциденте в Центр тревоги не сообщали, в полицию также заявления не поступало.

Полиция узнала о произошедшем благодаря тому, что один из стражей порядка заметил видео спустя 45 минут после его публикации в социальных сетях. Он сразу сообщил об этом патрулю, который отправился на место происшествия.

К тому времени, когда полиция прибыла на место, все участники событий уже разошлись.

„Полиция установила запечатленных на видео молодых людей, которые были уже нам ранее знакомы. Мы проведем с подозреваемыми в преступлении несовершеннолетними в ближайшее время серьезную беседу. Полиция сейчас занимается выяснением личности потерпевшего“, - сообщил Ныммелоо.

Представитель правоохранительных органов сказал, что при рассмотрении совершенных несовершеннолетними правонарушений учитываются все обстоятельства каждого отдельного случая: прошлое молодых людей, сожалеют ли они о сделанном, готовы ли загладить свою вину и т. д. „В качестве первого варианта рассматривается применение к несовершеннолетним мер, не связанных с наказанием, например, беседа в семье, участие в различных программах и т. п. С целью коррекции поведения молодежи и предупреждения дальнейших проблем мы сотрудничаем с семьями молодых людей, школой, местными самоуправлениями, социальным работником и другими партнерами“, - добавил Ныммелоо.

Он напомнил жителям Эстонии: если кто-то заметил случай насилия, то нужно незамедлительно позвонить по номеру 112, чтобы полиция могла как можно быстрее вмешаться. Видеозапись надо передавать полиции, а публикация видео в социальных сетях первостепенным делом не является.