Министр иностранных дел Маргус Цахкна в Вильнюсе: членство в НАТО для Украины как никогда близко

„Решение отказаться от плана действий по членству в процессе вступления Украины в НАТО – это явный признак того, что мы сдвинулись касательно бухарестских решений 2008 года и теперь вступление Украины в НАТО ближе, чем когда-либо“, – сказал Цахкна.

Кроме того, союзники договорились о продолжении долгосрочной помощи Украине, а также был создан Совет НАТО-Украина, который впервые соберется уже завтра, в котором также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. „Исходя из принятых решений, мы можем сказать, что в политическом и военном отношении НАТО готово сейчас в правильное время принять Украину в члены“, – отметил Цахкна.

Министр иностранных дел также приветствует найденный между Турцией и Швецией компромисс, после которого Швеция, вероятно, скоро станет членом НАТО.

Принятое коммюнике также подтверждает, что Россия остается самой большой угрозой для альянса. „Россия несет полную ответственность за агрессию в Украине, и агрессор должен быть наказан“, – заявил министр иностранных дел Эстонии.

Цахкна также доволен утвержденными новыми планами региональной обороны НАТО и увеличением расходов на оборону не менее чем на 2% от ВВП во всех государствах-членах.