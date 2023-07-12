150 000 евро и разочарование в Eesti 200. Кто и сколько пожертвовал в этом году политическим партиям?(1)
Коалиционные партии представили в ERJK (Комиссии по надзору за финансированием партий) данные о поступлениях за второй квартал. Понятно, что пожертвования не сопоставимы с периодом до выборов в Рийгикогу, но особенно измельчали пожертвования партии Eesti 200.
В целом за этот период доход Партии реформ составил 644 105 евро. Из них 474 333 евро - государственная поддержка. Пожертвования - 164 374 евро. Членские взносы - 5160 евро, а доход от имущества партии - 240.
Самое крупное пожертвование сделал предприниматель с Сааремаа Маргус Ванаселья (50 000 евро). За ним по количеству денег, пожертвованных на нужды партии, следуют Андрес Сутт (16 175 евро) и Вилья Тоомаст (10 189 евро).
В первом квартале этого года Партия реформ получила 503 346 евро в виде пожертвований. Размер этой суммы связан также с тем, что в этот период проходили выборы в Рийгикогу. В четвертом квартале прошлого года в виде пожертвований было получено 240 544 евро.
Доходы Eesti 200 во втором квартале составили €188 036, из которых €179 478 поступили от государства. Пожертвований было получено на сумму 6157 евро. Членские взносы составили 2 402 евро.
Айво Салум пожертвовал €2000, Олег Куусик - €1585 и Николай Бентслер - €800. Остальные суммы были значительно меньше. В первом квартале было получено 805 505 евро в виде пожертвований. Самым крупным жертвователем стал Прийт Аламяэ - €155 200. Йоаким Хелениус пожертвовал 150 000 евро. В четвертом квартале прошлого года в виде пожертвований партия получила €194 690.
Что касается Хелениуса, то он выразил в СМИ свое недовольство деятельностью Eesti 200 после выборов. Он разочаровался в правлении партии. По словам Хелениуса, у Eesti 200 была лучшая из всех партий программа экономической и бюджетной политики, но в ходе коалиционных переговоров что-то пошло не так.
„Наши партийные переговорщики его вообще не поняли, не прочитали или просто были слишком слабы, чтобы отстаивать свои позиции“, - сказал Хелениус в интервью EPL. Вместе с тем Хелениус признал, что, конечно, в трудные времена необходимо повышать налоги, но налоги бывают разные. „Я бы гораздо активнее повышал налоги за пользование природными ресурсами и вводил новые экологические и имущественные налоги“, - сказал он.
Во втором квартале на счета соцдемов поступило 637 701 евро, но 450 000 евро из них - это банковский кредит. Государственная помощь составила 115 377 евро, а пожертвования - 65 318 евро. Членские взносы составили 7014 евро.
Больше всех денег партии передал Лаури Паевер (10 720 евро), а также Кади Пярнитс (8 000 евро).
В первом квартале соцдемы получили 516 393 евро в виде пожертвований. Самая крупная сумма поступила от Олега Осиновского (50 000 евро). В последнем квартале прошлого года пожертвования составили €211 100.
В соответствии с Актом о политических партиях, источниками доходов политических партий являются государственные субсидии, пожертвования физических лиц, членские взносы и доходы, полученные от имущества партии.
Как сообщает портал ERR, Isamaa во втором квартале пожертвовали почти 404 000, EKRE - 320 000, „Правым“ - около 44 000 и Центристам - 30 000 евро.
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