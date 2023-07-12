150 000 евро и разочарование в Eesti 200. Кто и сколько пожертвовал в этом году политическим партиям?

В целом за этот период доход Партии реформ составил 644 105 евро. Из них 474 333 евро - государственная поддержка. Пожертвования - 164 374 евро. Членские взносы - 5160 евро, а доход от имущества партии - 240.

Самое крупное пожертвование сделал предприниматель с Сааремаа Маргус Ванаселья (50 000 евро). За ним по количеству денег, пожертвованных на нужды партии, следуют Андрес Сутт (16 175 евро) и Вилья Тоомаст (10 189 евро).

В первом квартале этого года Партия реформ получила 503 346 евро в виде пожертвований. Размер этой суммы связан также с тем, что в этот период проходили выборы в Рийгикогу. В четвертом квартале прошлого года в виде пожертвований было получено 240 544 евро.

Доходы Eesti 200 во втором квартале составили €188 036, из которых €179 478 поступили от государства. Пожертвований было получено на сумму 6157 евро. Членские взносы составили 2 402 евро.

Айво Салум пожертвовал €2000, Олег Куусик - €1585 и Николай Бентслер - €800. Остальные суммы были значительно меньше. В первом квартале было получено 805 505 евро в виде пожертвований. Самым крупным жертвователем стал Прийт Аламяэ - €155 200. Йоаким Хелениус пожертвовал 150 000 евро. В четвертом квартале прошлого года в виде пожертвований партия получила €194 690.

Что касается Хелениуса, то он выразил в СМИ свое недовольство деятельностью Eesti 200 после выборов. Он разочаровался в правлении партии. По словам Хелениуса, у Eesti 200 была лучшая из всех партий программа экономической и бюджетной политики, но в ходе коалиционных переговоров что-то пошло не так.

„Наши партийные переговорщики его вообще не поняли, не прочитали или просто были слишком слабы, чтобы отстаивать свои позиции“, - сказал Хелениус в интервью EPL. Вместе с тем Хелениус признал, что, конечно, в трудные времена необходимо повышать налоги, но налоги бывают разные. „Я бы гораздо активнее повышал налоги за пользование природными ресурсами и вводил новые экологические и имущественные налоги“, - сказал он.