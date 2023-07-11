ФОТО | Грузовик сбил пожилого велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу

Полиция получила сообщение о ДТП в волости Саку на Мяннику теэ у заправки Alexela в 13:07. По первоначальным данным, грузовик сбил велосипедиста.

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