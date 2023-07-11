11.07.2023, 16:00
ФОТО | Грузовик сбил пожилого велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу
Сегодня около 13 часов полиция получила сообщение, что грузовик наехал на велосипедиста. Велосипедиста доставили в больницу.
Полиция получила сообщение о ДТП в волости Саку на Мяннику теэ у заправки Alexela в 13:07. По первоначальным данным, грузовик сбил велосипедиста.
Скорая помощь доставила велосипедиста, 78-летнего мужчину, в больницу.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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