ЧП и криминал
11.07.2023, 16:00

ФОТО | Грузовик сбил пожилого велосипедиста. Пострадавшего доставили в больницу

 

Сегодня около 13 часов полиция получила сообщение, что грузовик наехал на велосипедиста. Велосипедиста доставили в больницу.

Полиция получила сообщение о ДТП в волости Саку на Мяннику теэ у заправки Alexela в 13:07. По первоначальным данным, грузовик сбил велосипедиста.

Скорая помощь доставила велосипедиста, 78-летнего мужчину, в больницу.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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