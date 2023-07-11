Таллинн местами заполонили сорняки: город возобновляет частичный покос травы

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг отметил, что город разрешает проводить работы по покосу на новых строительных объектах и на восстановленных после землекопных работ зеленых зонах, где преобладают лебеда и другие инвазивные виды растений.

„Мы разрешили нашим договорным партнерам косить только те зоны, которые полностью поросли сорняками. Бесконтрольное распространение инвазивных видов мешает росту как обычной травы, так и растений, ценных с точки зрения биоразнообразия. По этой причине покосы неизбежны“, - добавил Сульг.

Решение прежде всего касается недавно завершенных объектов, где высаженное озеленение еще не успело укорениться. Например, в прошлом году на реконструированной улице Раннамыйза теэ были посеяны семена луговых цветов. Сегодня там разрослась лебеда и луговым цветам не хватает света, что приводит к нарушению их развития. Существует большая вероятность, что посев погибнет на всей площади.

„За последнее десятилетие на лугах парка Кадриорг начали распространяться различные виды сныти, щавеля и крапивы, а также таволги. Во время дождливой погоды растения разрослись и для ограничения их распространения после окончания цветения начнется покос и сбор скошенной массы, которая пойдет на компостирование“, - сказал директор парка Кадриорг Айн Ярве.

Запрет на покос остальных растений остается в силе. Таллинн последовательно сокращает объемы покоса зеленых зон. С 1 декабря прошлого года в городе действуют новые договоры на обслуживание зеленых зон, которые предусматривают менее интенсивный покос газонов. Кроме того, в этом году для обогащения городского пространства, повышения биоразнообразия и снижения эффекта тепловых островов в Таллинне было создано 14 лугов с местными растениями. Их общая площадь - 3,5 гектара.

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