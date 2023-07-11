DELFI В ВИЛЬНЮСЕ | Кая Каллас: приезд Зеленского на саммит говорит о том, что результатом переговоров довольны

Каллас сказала, что положительный для Эстонии результат саммита, который будет состоять в том, что Украине дадут ясную дорожную карту для вступления в НАТО, близок. „В действительности мы довольно близко и я, конечно, надеюсь, что мы можем достичь договоренности в ближайшие часы“, - сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, важно, чтобы все союзники видели бы будущее Украины в НАТО. „Крупные союзники очень обстоятельно обдумывают, что это для них означает“, - сказала Каллас.

Насколько переговорам по Украине поспособствовало бы личное участие президента Владимира Зеленского в саммите? По последней информации, Зеленский всё-таки приедет в Вильнюс. „Эти договоренности должны быть достигнуты раньше“, - сказала Каллас и добавила, что если Зеленский прибудет на саммит, то, естественно, ему о договоренностях сообщат. „Я считаю, что это хороший знак, что президент Зеленский приезжает“, - сказала глава эстонского правительства.

Каллас отметила днем, что в НАТО есть проблемы с боеприпасами, насколько серьезно эти проблемы обсуждаются в Вильнюсе? По словам Каллас, о них говорят в свете обязанности инвестирования в оборону. Эстонский премьер выразила признательность тем руководителям стран, которые находятся от непосредственной опасности далеко, но понимают серьезность вклада в расходы на оборону.

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