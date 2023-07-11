ФОТО | Убийство на школьном стадионе: 18-летний обвиняемый предстал перед судом

На предварительном заседании в Харьюском уездном суде в Таллинне будет составлен график судебных заседаний. Также стороны могут представить суду различные ходатайства.

В ночь на 30 апреля в поселке Арукюла (Харьюский уезд) был убит 19-летний молодой человек, пострадала также 17-летняя девушка. Полиция задержала в качестве подозреваемого 18-летнего Марка.

После трагедии корреспондент Delfi побывал в Арукюла, где поговорил со знающими Марка молодыми людьми. По их словам, он пару лет назад закончил основную школу в Гимназии Юри. „Тогда он со школой справлялся, но потом отбился от рук“, - сказал один из собеседников Delfi.

Другой сообщил, что после основной школы Марк продолжил учебу в столице в ласнамяэской гимназии. „Вроде не самая сильная школа, было легко поступить. Но долго он там не выдержал, выгнали“.

На следующий после убийства день прокурор ходатайствовал о заключении Марка под страду, и суд это ходатайство удовлетворил.

Действующих уголовных наказаний у молодого человека нет.

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