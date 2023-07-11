ФОТО | Пожар на Суур-Сыямяэ: что происходит сейчас в сгоревшем здании Pakendikeskus

По словам руководителя отдела материального ущерба Salva Kindlustus Карен Соосалу, снос сгоревшей части здания завершен, все остатки пожара, мусор и поврежденные в результате пожара товары вывезены и утилизированы. Также была проведена инвентаризация склада.

„Аудит конструкций здания, заказанный предприятием Pakendikeskus, завершен, и на основании него разрабатывается проект восстановления сгоревшей части здания, с помощью которого в скором времени будет уточнена и общая стоимость восстановительных работ“, — объяснил Соосалу.

Конструкции крыши на участке между сохранившимся зданием Pakendikeskus и сгоревшей его частью укреплены подпорками и защищены от обрушения, также произведен необходимый ремонт сохранившейся крыши. Восстановлена атмосферостойкость здания, а на крыше вскоре вновь заработает солнечная электростанция.

„На данный момент выявлена сумма ущерба, нанесенная товарам и инвентарю, которая составляет около миллиона евро. Мы начали возмещать ущерб, и первая часть компенсации уже выплачена страхователю“, - добавил Соосалу.

По словам председателя совета Pakendikeskus Лаури Мааринга, нормальный ритм работы Pakendikeskus еще не восстановлен, но компания очень интенсивно работает над заменой уничтоженных складских запасов.

„Для некоторых товаров, которые мы производим, например, в Азии, нам нужно было быстро найти альтернативу в Европе. Мы ежедневно вели переговоры со многими поставщиками, чтобы наши поставки выполнялись быстрее, чем обычно. Нагрузка на отделы закупок и продаж значительно выросла. Недостаток площади из-за разрушенной части здания также затрудняет повседневную работу склада, и чтобы решить эту проблему, мы арендуем дополнительные складские площади“, — описал текущую повседневную жизнь компании Мааринг.