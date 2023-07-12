Эксперимент RUSDELFI | Общественный транспорт VS автомобиль в разгар ремонта в Таллинне. Как быстрее добраться до работы?

На часах — 9:40. Примерно в одно и то же время прибывают автобус и заказанное такси. Таксист попадается неразговорчивый. Эстонец Андрус — средних лет, не рвется вести беседу, большую часть пути мы едем под звуки эстонского радио. В машине дует кондиционер, приятно пахнет „елочкой“. Несмотря на молчаливость собеседника, мне удается узнать, что в такси мужчина работает уже двенадцать лет. На замечание о том, что теперь по городу проехать — та еще задачка, он согласно кивает. На вопрос о том, увеличился ли спрос на такси, Андрус делится, что благодаря сложностям передвижения по центру, пробкам и трудностям с парковкой машин, клиентов у него стало чуть больше.