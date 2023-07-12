Новости Эстонии
12.07.2023, 06:59

ЭКСПЕРИМЕНТ RUSDELFI | Общественный транспорт VS автомобиль в разгар ремонта в Таллинне. Как быстрее добраться до работы?

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ФОТО: Delfi Meedia

Мустамяэ — второй по численности населения район Таллинна. Из-за ремонта дорога отсюда до центра превратилась в испытание, особенно в час пик. Репортеры RusDelfi провели эксперимент: один поехал на общественном транспорте, другой — на такси. Читайте в нашем материале, кто быстрее добрался до работы. Спойлер: на автобусе дешевле.

Встречаемся у торгового центра Magistrali на улице Сыпрузе — это ближайшая и наиболее подходящая точка отсчета. Время замеряем с начала движения на транспорте.

Такси (Мария)

Google-карты предсказывают, что минимальное время, за которое я доберусь до пункта назначения — офиса редакции Delfi по адресу Нарва мнт, 13 — семнадцать минут на машине.

Таксист попадается неразговорчивый. Эстонец Андрус — средних лет, не рвется вести беседу, большую часть пути мы едем под звуки эстонского радио. В машине дует кондиционер, приятно пахнет „елочкой“. Несмотря на молчаливость собеседника, мне удается узнать, что в такси мужчина работает уже двенадцать лет. На замечание о том, что теперь по городу проехать — та еще задачка, он согласно кивает. Спрашиваю, увеличился ли спрос на такси. В ответ Андрус делится, что благодаря сложностям передвижения по центру, пробкам и трудностям с парковкой машин, клиентов у него стало чуть больше.

А как у вас изменился путь на работу в связи с ремонтом? Пишите нам на rus@delfi.ee с пометкой „ремонт“.

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