ЭКСПЕРИМЕНТ RUSDELFI | Общественный транспорт VS автомобиль в разгар ремонта в Таллинне. Как быстрее добраться до работы?

Такси (Мария)

Таксист попадается неразговорчивый. Эстонец Андрус — средних лет, не рвется вести беседу, большую часть пути мы едем под звуки эстонского радио. В машине дует кондиционер, приятно пахнет „елочкой“. Несмотря на молчаливость собеседника, мне удается узнать, что в такси мужчина работает уже двенадцать лет. На замечание о том, что теперь по городу проехать — та еще задачка, он согласно кивает. Спрашиваю, увеличился ли спрос на такси. В ответ Андрус делится, что благодаря сложностям передвижения по центру, пробкам и трудностям с парковкой машин, клиентов у него стало чуть больше.