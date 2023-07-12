Бесплатный возврат купленных в интернете товаров может быть упразднен?

По словам Янека Кивимурд, руководителя отдела по продажам и маркетингу DPD в Эстонии, несколько международных интернет-магазинов, которые сегодня предлагают бесплатный возврат, постепенно меняют направление. „Заказывать все что нравится и возвращать все, что не подошло – это палка о двух концах. С одной стороны хорошо, если заказанный и оказавшийся неподходящим товар не будет просто пылиться в шкафу, а пойдет обратно в оборот. С другой стороны, каждая дополнительная отправленная посылка – это нагрузка на окружающую среду, ведь зачастую уже вскрытая и возвращенная продукция также нуждается в переупаковке и дополнительных транспортных расходах“, – сказал Кивимурд.

Он добавил, что как бесплатный возврат, так и отказ от него являются довольно сложной задачей для коммерческих компаний, потому что интернет-покупатели в Эстонии и остальной Европе больше всего зависят от бесплатного транспорта при совершении покупки. В то же время, в дополнение к растущим затратам на логистику и рабочую силу, предлагать бесплатный транспорт становится все более затратным для компаний, потому что возвращаемый продукт также нужно рассортировать и проверить. Стоимость этого ресурса постоянно увеличивается вместе с увеличением объемов.

Чаще всего возвращают одежду и обувь

По данным Эстонской ассоциации электронной коммерции, больше всего возвращают одежду и обувь (более 30% посылок). Год назад этот показатель составлял 20%. Яаника Мурдйыэ, глава интернет-магазина одежды Denim Dream, тоже отмечает, что по сравнению с прошлым годом наблюдается заметный рост возврата посылок. „В этом году было возвращено примерно 25-29% посылок, и самая частая причина возврата — неподходящий для покупателя размер или покрой“, – отметила Мурдйыэ и добавила, что Denim Dream предлагает бесплатный возврат только для покупок в Эстонии.