Экономика
11.07.2023, 13:21

ФОТО | Цены на дары леса: земляника — 100 евро за килограмм, лисички — до 50

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На рынке лисички можно найти за 45-50 евро за килограмм
На рынке лисички можно найти за 45-50 евро за килограмм
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Благодаря дождям, сменившим жару, в лесу уже можно собирать грибы и ягоды. Те, кто не любит это делать, могут приобрести собранные дары природы. Правда, цены могут удивить. RusDelfi изучил ассортимент на Центральном рынке Таллинна.

Лесную землянику удалось найти только в одном месте. Женщина аккуратно расставляет ягоду на прилавке, делится, что осталось уже немного. За 100 грамм просит 10 евро.

Килограмм лесной земляники обойдется в 100 евро

Рядом - лесная черника, стоит она немного дешевле, 50 евро за килограмм.

Черника - 5 евро за стограммовую баночку

Лисички удалось найти в двух местах, правда, разница в цене оказалась 5 евро. Килограмм этих грибов обойдется в 45-50 евро.

Лисички стоят 45-50 евро за килограмм

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