ФОТО | Цены на дары леса: земляника — 100 евро за килограмм, лисички — до 50

Лесную землянику удалось найти только в одном месте. Женщина аккуратно расставляет ягоду на прилавке, делится, что осталось уже немного. За 100 грамм просит 10 евро.

Рядом - лесная черника, стоит она немного дешевле, 50 евро за килограмм.

Лисички удалось найти в двух местах, правда, разница в цене оказалась 5 евро. Килограмм этих грибов обойдется в 45-50 евро.

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