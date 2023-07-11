Экономика
11.07.2023, 12:30

Член экономической комиссии Рийгикогу: сомневаюсь, что автомобильный налог начнет действовать с 1 января

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Mario Kadastik
Mario Kadastik
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

На прошлой неделе член экономической комиссии Рийгикогу Марио Кадастик сообщил в передаче „Aktuaalne kaamera“, что, согласно первоначальной задумке, планируется ввести единовременный налог на регистрацию автомобиля и ежегодный автомобильный налог. Однако для Delfi он пояснил, что эти слова были основаны на старой информации и план разработки будет обнародован во второй половине июля, то есть примерно через неделю.

После этого, по его словам, план будет направлен заинтересованным группам и министерствам для ознакомления, и на основе собранных отзывов будет разработан законопроект.

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