СМИ: на курорте в Болгарии утонул гражданин Эстонии

Мужчина утонул на пляже Иракли, который находится неподалеку от города Обзор, на глазах жены и маленького ребенка. Инцидент произошел накануне в 15:00 на турбазе „Дивото“, пишет RusERR со ссылкой на bntnews.bg.

Сообщается, что погибший — 48-летний гражданин Эстонии, который приехал в Болгарию на отдых и остановился на курорте Святой Влас.

Тело было извлечено из воды без признаков насилия, его отправили на вскрытие.

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