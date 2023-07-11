11.07.2023, 09:02
СМИ: на курорте в Болгарии утонул гражданин Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Болгарские СМИ сообщили о гибели на морском побережье страны 48-летнего гражданина Эстонии.
Мужчина утонул на пляже Иракли, который находится неподалеку от города Обзор, на глазах жены и маленького ребенка. Инцидент произошел накануне в 15:00 на турбазе „Дивото“, пишет RusERR со ссылкой на bntnews.bg.
Сообщается, что погибший — 48-летний гражданин Эстонии, который приехал в Болгарию на отдых и остановился на курорте Святой Влас.
Тело было извлечено из воды без признаков насилия, его отправили на вскрытие.
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