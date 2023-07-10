ЧП и криминал
10.07.2023, 19:48

ФОТО И ВИДЕО | В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля, один водитель доставлен в больницу

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В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля.

Авария произошла в понедельник около 16:30 в деревне Тяривере.

„По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz, 61-летний мужчина, по невнимательности въехал в двигавшейся по главной дороге Ford Mondeo, которым управлял 25-летний мужчина“, — заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. „Водитель Ford был доставлен в больницу для медицинского контроля здоровья“.

Обстоятельства происшествия еще уточняются.

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