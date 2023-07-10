10.07.2023, 20:07
Принимавший участие в Beach Grind молодой человек предупредил, что принимал наркотики. Однако его жизнь не спасли(13)
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В воскресенье в арестном доме в Пярну скончался 20-летний мужчина, предположительно, из-за передозировки наркотиков. Туда его доставили с фестиваля Beach Grind 2023. Молодой человек на месте подтвердил в полиции, что принимал наркотики, но медперсонал заявил, что показатели в пределах нормы.
Полиция на месте сделала тесты на наркотики и алкоголь. „Какие вещества употреблял умерший молодой человек и что именно стало причиной его смерти, выяснится в ходе экспертизы“, — сказал префект департамента полиции и погранохраны Кайдо Кыплас. Полиция выявила на фестивале 15 случаев, связанных с употреблением наркотических веществ, и 25 человек были доставлены в вытрезвитель, еще четыре человека были отправлены трезветь домой.