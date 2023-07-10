Предприятие Eesti Energia заключило договор о переработке старых покрышек со шведской организацией

Предприятие Eesti Energia шаг за шагом переходит от производства жидкого топлива к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла. Важной частью концепции является переработка трудно перерабатываемых отходов других отраслей на пиролизных заводах Enefit.

Шведская организация в сфере ответственности производителей Swedish Tire Recycling AB будет ежегодно поставлять на заводы Enefit 20 000 тонн измельченных покрышек, что составляет четверть объема старых покрышек, возникающего в Швеции. Кроме того, мощностей заводов достаточно для переработки всего объема старых покрышек, возникающего в Эстонии, Латвии и Литве, а это в общей сложности около 55 000 тысяч тонн в год.

По словам члена правления компании Eesti Energia Райне Пайо, при переработке старых покрышек путем пиролиза выделяется меньше углекислого газа, чем, например, при их сжигании для производства строительных материалов.

„Переработка старых покрышек является важным шагом на пути Eesti Energia к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, поскольку за счет использования сланца мы превращаем отходы других отраслей в полезный продукт“, - отметил Пайо. „В долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы найти решения, позволяющие перерабатывать пластмассовые отходы с использованием наших существующих технологий, а также заменить производство жидкого топлива производством сырья для химической промышленности“.