ФОТО | В Эстонию прибыл с визитом новый президент Латвии

Глава государства также встретится с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лари Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.

На встречах в фокусе обсуждения уплотнение сотрудничества двух стран, региональные проекты сотрудничества, месседжи стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и возможности дальнейшей поддержки и восстановления Украины.

В 16 часов началась совместная пресс-конференция президентов, которую можно посмотреть ниже.

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