10.07.2023, 16:04
ФОТО И ВИДЕО | В Эстонию прибыл с визитом новый президент Латвии
пресс-конференция двух президентов
Сегодня после полудня в Эстонию прибыл со своим первым рабочим визитом новый президент Латвии Эдгар Ринкевич, чтобы встретиться с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Глава государства также встретится с премьер-министром Каей Каллас, спикером Рийгикогу Лари Хуссаром и министром иностранных дел Маргусом Цахкна.
На встречах в фокусе обсуждения уплотнение сотрудничества двух стран, региональные проекты сотрудничества, месседжи стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе и возможности дальнейшей поддержки и восстановления Украины.
В 16 часов началась совместная пресс-конференция президентов, которую можно посмотреть ниже.
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