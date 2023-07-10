Неутешительный прогноз. Цены на электричество предстоящей зимой не порадуют эстоноземельцев(6)
Согласно прогнозам, предстоящей зимой стоимость электричества в Финляндии не превысит 100 евро/МВтч, однако столь же благоприятных цен для Эстонии эксперты не предрекают, передает RusERR.
Если посмотреть на цены по фьючерсным сделкам в Финляндии, то на первый квартал предстоящей зимы они пока не превышают 100/МВтч, колеблясь в среднем между 85 евро и 90 евро. По словам члена правления Baltic Energy Partners OÜ Марко Алликсона, оптимизм финнов объясняется запуском третьего реактора на атомной электростанции Олкилоуто мощностью 1,6 гигаватт, добавлением ряда ветряных парков и тем, что цены на газ остаются ниже, чем в прошлом году: „Риски на рынке есть всегда. Если посмотреть на фьючерсные цены, то в таких сделках всегда содержится наилучшее знание рынка на данный момент, которое сейчас заключается в том, что зимой цены в Финляндии могут быть ниже 100 евро, а наши цены, вероятно, будут немного выше 100 евро“.
Исторически сложилось так, что в зимние месяцы в Эстонии мегаватт-час электроэнергии стоит на 10-30 евро дороже, чем у северных соседей. Связано это с тем, что в Северных странах гораздо более диверсифицированный энергетический портфель и производственные мощности, поэтому производство электричества там гораздо дешевле. К тому же, у Эстонии небольшая соединяемость с финским рынком электроэнергии: две линии Estlinks способны передавать максимум 1000 мегаватт в час. Эстония тоже инвестировала в солнечную и ветровую энергетику, однако возобновляемые источники энергии плохо используются в зимние месяцы, и для производства электричества у нас по-прежнему необходим газ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.