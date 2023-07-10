Неутешительный прогноз. Цены на электричество предстоящей зимой не порадуют эстоноземельцев

Если посмотреть на цены по фьючерсным сделкам в Финляндии, то на первый квартал предстоящей зимы они пока не превышают 100/МВтч, колеблясь в среднем между 85 евро и 90 евро. По словам члена правления Baltic Energy Partners OÜ Марко Алликсона, оптимизм финнов объясняется запуском третьего реактора на атомной электростанции Олкилоуто мощностью 1,6 гигаватт, добавлением ряда ветряных парков и тем, что цены на газ остаются ниже, чем в прошлом году: „Риски на рынке есть всегда. Если посмотреть на фьючерсные цены, то в таких сделках всегда содержится наилучшее знание рынка на данный момент, которое сейчас заключается в том, что зимой цены в Финляндии могут быть ниже 100 евро, а наши цены, вероятно, будут немного выше 100 евро“.