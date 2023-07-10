МНЕНИЕ | Белобровцев: сторонники Ратаса раскалывают партию по национальному признаку

Прошедшая неделя выдалась для Центристской партии довольно бурной, а ее апогеем стало громкое заявление председателя Юри Ратаса о том, что он ходатайствует о созыве внеочередного съезда партии и больше не будет баллотироваться на пост ее руководителя. Ирония заключается в том, что зам. председателя Центристской партии Михаил Кылварт еще в апреле предлагал провести внеочередной съезд партии исходя из слабых для центристов результатов парламентских выборов, но тогда Ратас и его единомышленники эту идею успешно провалили на собрании Совета уполномоченных. А теперь те же самые люди настаивают на скорейшем проведении внеочередного съезда, пишет депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев.