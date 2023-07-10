Мнение
10.07.2023, 12:42

МНЕНИЕ | Белобровцев: сторонники Ратаса раскалывают партию по национальному признаку

 
Вадим Белобровцев
член правления Центристской партии, депутат Рийгикогу
Вадим Белобровцев
Вадим Белобровцев
ФОТО: Личный архив автора

Прошедшая неделя выдалась для Центристской партии довольно бурной, а ее апогеем стало громкое заявление председателя Юри Ратаса о том, что он ходатайствует о созыве внеочередного съезда партии и больше не будет баллотироваться на пост ее руководителя. Ирония заключается в том, что зам. председателя Центристской партии Михаил Кылварт еще в апреле предлагал провести внеочередной съезд партии исходя из слабых для центристов результатов парламентских выборов, но тогда Ратас и его единомышленники эту идею успешно провалили на собрании Совета уполномоченных. А теперь те же самые люди настаивают на скорейшем проведении внеочередного съезда, пишет депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев.

Что предшествовало взрыву эмоций?

Что же произошло? Почему вдруг спокойным летом страсти на прошлой неделе внутри Центристской партии настолько накалились?

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии