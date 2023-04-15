Судьбу внеочередного конгресса Центристской партии решил один голос: съезд не состоится, Ратас продолжит руководить партией

„Съезд партии обязательно нужен, потому что наша партия нуждается в рестарте“, - сказал корреспонденту RusDelfi Лаури Лаатс до начала голосования.

„На самом деле у нас будет возможность сделать анализ результатов выборов, когда мы будем ездить по регионам и посещать наши представительства. Если нашей большой силы противостоять реформистам не будет, то и другие этого сделать не сумеют“, - сказал Лаатс, который заявил, что в случае переизбрания главы партии поддержал бы Михаила Кылварта.