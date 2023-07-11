Как эстонец и украинка возмутились проверке брака на фиктивность. Но потом „выдохнули“

„Наши отношения развивались очень быстро, но что есть, то есть“

Илона и Игорь познакомились почти год назад, в Таллинне. Сюда украинка приехала из Киева как беженка, но достаточно быстро нашла работу в небольшой айти-компании, в которой был и будущий супруг.

„Возможно, кому-то может показаться, что наши отношения развивались очень быстро, но что есть, то есть“, — рассказывает тридцатипятилетний Игорь. После решения жениться пара столкнулась с некоторыми сложностями, к примеру, как оформить отношения, чтобы у Эстонского государства не возникало вопросов по поводу фиктивности брака.

По закону, иностранец может подать заявление на получение вида на жительство для проживания со своим супругом в Эстонии, и в ходе процедуры оценивается, соблюдены ли все условия и не является ли брак фиктивным, отмечает Марго Петерс, глава Службы пограничного и миграционного надзора Западной префектуры.