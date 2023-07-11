Как эстонец и украинка возмутились проверке брака на фиктивность. Но потом „выдохнули“

В 2022 году количество заключенных браков в Эстонии было самым высоким за последние 28 лет. Около половины союзов заключено между гражданами Эстонии. Остальные — так называемые смешанные браки. RusDelfi поговорил с парой, в которой невеста — из Украины, а жених — гражданин Эстонии. Проходят ли такие пары проверку на фиктивность и упрощает ли жизнь беженцу новый официальный статус?
„Наши отношения развивались очень быстро, но что есть, то есть“
Илона и Игорь познакомились почти год назад, в Таллинне. Сюда украинка приехала из Киева как беженка, но достаточно быстро нашла работу в небольшой айти-компании, в которой был и будущий супруг.
„Возможно, кому-то может показаться, что наши отношения развивались очень быстро, но что есть, то есть“, — рассказывает тридцатипятилетний Игорь. После решения жениться пара столкнулась с некоторыми сложностями, к примеру, как оформить отношения, чтобы у Эстонского государства не возникало вопросов по поводу фиктивности брака.