ЧП и криминал
10.07.2023, 11:40

Убит 56-летний мужчина. Подозреваемый задержан

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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В воскресенье, 9 июля, утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе его дома в волости Кастре в Тартумаа лежит мертвый 56-летний мужчина.

По прибытии на место полицейские нашли во дворе тело 56-летнего мужчины с признаками насилия. По первоначальным данным, жертву неоднократно ударили.

Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении позвонившего в Центр тревоги 59-летнего мужчину. Все более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного делопроизводства, которое ведет Лыунаская префектура под руководство Лыунаской окружной прокуратуры.

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