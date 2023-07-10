В Таллинне автомобиль Tesla врезался в фонарь и дерево

ДТП произошло в 19:02 возле Метсавахи теэ, 47 в Таллинне, где 46-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Tesla Model на повороте не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб и дерево.

Водителя доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки полиция задержала 36 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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