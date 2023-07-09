В Вырумаа 30% сезонных работников работают нелегально

Департамент полиции и погранохраны выявил в ходе недавней проверки, проведённой в Вырумаа, пять сельскохозяйственных предприятий, где 34 человека (из 8 проверенных) работали без соответствующей регистрации. Доля незарегистрированных работников составляет около 30% и вызывает высокую тревогу, т. к. значительно превышает средний показатель по Эстонии, который был около 5% в первом квартале по результатам проведённых проверок.

Понятно, что сельскохозяйственный сектор во многом зависит от погоды и работа выполняется в течение сезона быстро, но руководитель отдела налогового аудита НТД Элен Маймре подчёркивает, что регистрация работников необходима также для временных рабочих мест, например, при выполнении работы на рынках и полях. „НТД максимально упростило регистрацию сезонных работников: это можно сделать посредством сообщения“, – сказала Маймре. Однако следует помнить, что в течение семи дней после отправки сообщения необходимо дополнить регистрацию и внести в неё тип работы.

Правила налогообложения едины для основного персонала и временно нанятых работников. Важно помнить о декларировании доходов, полученных от продажи товаров и услуг, которые соответствуют форме предпринимательства, а также об учёте обязанности по уплате налога с оборота. Это касается как распродаж прямо на поле, так и продаж на рынке, ярмарке или в придорожных торговых точках.

Правильный налоговый учёт на всех предприятиях сектора очень важен для Союза садоводства Эстонии, т. к. он обеспечивает справедливые условия конкуренции и прочность всем участникам рынка. „Мы поддерживаем инициативу НТД по усилению проверок на рынках, ярмарках и временных точках продаж садовой продукции. Правильный налоговый учёт важен для всего сектора – от производителя до розничного продавца, т. к. он создаёт основу для жизнеспособного и прочного садоводства в Эстонии“, – сказал исполнительный директор Союза садоводства Раймонд Страстин.