Распознать мошенника: как понять, что вам звонит аферист?

По словам Горошко, в случае мошенничества под предлогом инвестирования звонящий давит на жертву и вынуждает её отдавать все больше денег, рассказывая о том, что доходы от инвестиций баснословно растут, и нужно срочно использовать ситуацию. При этом слова мошенника могут звучать крайне убедительно – они умеют оперировать терминами и упоминать детали, которые благодаря совпадению или предварительно проделанной работе не оставляют у жертвы сомнений в реальности ситуации.

Сценарии очень разнообразны, и спектакль может состоять из нескольких частей – например, сначала звонит „полиция“, а потом трубку передают якобы сотруднику вашего банка.

„Вам поступает звонок с эстонского номера, от человека, вроде бы занимающего авторитетную должность. Он сообщает вам, что с вашим родственником или знакомым что-то случилось, или с вашим платежом, деньгами или банковской карточкой что-то происходит, и вы срочно должны что-то предпринять – перевести куда-то деньги или ввести PIN-коды, – описывает ситуации руководитель направления розничных банковских услуг LHV Анника Горошко. – Или же звонящий делает вам уникальное предложение крайне выгодно инвестировать деньги – предложение эксклюзивно, действует только для вас и только в данную минуту, инвестируй или проиграешь!“

Однако мошенникам прекрасно известно, что никто не желает расставаться со своими деньгами добровольно, поэтому они делают ставку на психологию – на страх остаться без своих кровных или упустить отличную возможность заработать. Поэтому при должном стечении обстоятельств и использовании подходящей схемы жертвой мошенников может стать каждый – независимо от суммы накоплений или уровня образования.

Выманивание денег у людей началось, вероятно, примерно тогда же, когда появились деньги, и способы обмана с тех пор постоянно совершенствуются. Зачастую после прочтения очередной истории об обманутом человеке возникает мысль: „Ну и глупость! Я бы точно не попался“.

Для обеспечения безопасности перед поставщиком услуг стоит задача сделать доступ к деньгам для клиента наиболее удобным и простым, а для мошенника – наиболее энергозатратным и головоломным.

„Однако если клиент сам откроет мошенникам доступ через все уровни системы безопасности, то вернуть деньги, к сожалению, может быть и невозможно“, – констатирует она.

Банки и другие поставщики услуг ежедневно работают над совершенствованием способов защиты денег клиента и усложнением задачи для мошенников. По словам Горошко, банки прилагают большие усилия для обеспечения безопасности данных и повышения осведомленности клиентов, а также всегда стараются использовать малейшую возможность для возвращения украденных средств.

„Мы привыкли к быстрым платежам и к тому, например, что отправленные ребенку деньги моментально поступают на его счет, и он сразу же может ими расплатиться. Скоростью перемещения денег пользуются и мошенники . К тому моменту, когда пропажа обнаруживается, деньги могут быть уже переведены на счет подставного лица, находящегося в другой стране, или сняты в виде наличных“, – объясняет Горошко.

К тому моменту, когда жертва осознает, что деньги у нее украли, и обращается за помощью в полицию или банк, может стать уже слишком поздно.

По словам Горошко, жертва рискует потерять не только деньги, которые лежат на счету, – мошенник может обманным путем взять на имя человека кредит или совершить покупки при помощи его кредитной карты, и таким образом у него возникнут кредитные обязательства.

„Это очень по-человечески, что эмоции берут верх над рассудком, – отмечает Горошко. – Задача мошенника – продержать потенциальную жертву на крючке и не дать ей перевести дух до тех пор, пока она не выдаст важную информацию, например, данные о кредитной карте или номер CVV (три цифры на обратной стороне банковской карты). Или же не установит на свой компьютер программное обеспечение, позволяющее совершать за вас операции. Или не переведет куда-то деньги. Или не введет на своем устройстве PIN-коды, не проверив, что же на самом деле он этим подтверждает“.

„Мы живем в цифровом государстве, где для подтверждения важных действий нам достаточно запомнить два коротких цифровых кода. При этом мы часто не осознаем того, что, вводя PIN2, мы все равно что ставим подпись собственной рукой, и это может понести за собой такие же серьезные последствия“, – описывает Горошко.

Звонок мошенника можно распознать

Однако если мошенники настолько ловки и предприимчивы, то как распознать их звонок? Вежливость не всегда позволяет нам решительно отказать другому человеку, однако если закрадываются хоть малейшие сомнения в искренности намерений звонящего, то наилучшим решением будет сказать: „Нет, спасибо!“ и повесить трубку. Если позже вы придете к выводу, что это мог быть и настоящий поставщик услуг, то вы всегда можете перезвонить по официальному номеру фирмы или банка.

Важным сигналом опасности может стать и язык, на котором говорит звонящий: псевдосотрудники банков или полиции, как правило, говорят по-русски, а инвестиционные мошенники – на английском. Даже если в качестве языка обслуживания, например, в банке, вы выбрали русский язык и привыкли общаться со своим банком по-русски, то стоит проверить, понимает ли звонящий в принципе эстонский язык. Для этого задайте ему пару вопросов по-эстонски или потребуйте говорить с вами на государственном языке.

У настоящего сотрудника банка или полиции с этим проблем не возникнет, и после пары фраз, сказанных по-эстонски, вы сможете вернуться к разговору на родном языке, а вот мошенник скорее всего разозлится и станет убеждать вас в том, что он не обязан говорить с вами на государственном.

Для звонков мошенников также характерен шум на заднем плане, как будто звонящий находится в колл-центре среди большого количества людей. Сомнения относительно намерений звонящего должны появиться и в случае, если он подгоняет вас, вызывает своими словами и скоростью речи у вас панику: его задача – не дать вам возможности опомниться и спокойно подумать над ситуацией.