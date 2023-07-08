Число заключенных в Эстонии достигло рекордно низкого уровня

По оценке Министерства юстиции, этому способствовало появление новых альтернативных мер наказания и то, что все меньше несовершеннолетних попадают в тюрьму. На данный момент в заключении находится лишь один несовершеннолетний, а самый распространенный вид альтернативного наказания - это общественно-полезный труд.

„Ежедневно где-то тысячи людей в Эстонии под надзором службы пробации занимаются общественно-полезным трудом. Например, убирают парк и делают другие такие работы. И я думаю, что это самая такая успешная альтернативная мера. Но у нас есть, например, система электронного надзора. Эта мера тоже довольно успешная“, - объяснил вице-канцлер Министерства юстиции Райт Куузе.