Energiasalv дополнительно привлекает 11 млн евро на строительство ГАЭС в Палдиски

Для строительства ГАЭС в Эстонии была разработана инновационная технология Zero Terrain, которая позволяет строить крупномасштабную ГАЭС в тех местах, где раньше это было невозможно из-за равнинного ландшафта. Строительство ГАЭС в Палдиски начнется летом 2024 года, а в 2029 году ГАЭС заработает.

Проект гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) компании Energiasalv под названием Zero Terrain Paldiski является проектом общего интереса (PCI) ЕС. Подготовительные работы компании Energiasalv в качестве стратегического инфраструктурного проекта были поддержаны Фондом сплочения ЕС. Инвесторами предприятия Energiasalv являются компании AS Alexela, Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood OÜ, Warmeston OÜ и Kiikri Kodu OÜ. Привлечь дополнительный капитал помогла компания KPMG.