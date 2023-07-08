Energiasalv дополнительно привлекает 11 млн евро на строительство ГАЭС в Палдиски(7)
Компания Energiasalv Pakri OÜ привлекла дополнительно 11 миллионов евро на строительство первой в Эстонии крупномасштабной гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Палдиски, что дает дополнительную уверенность в том, что к лету 2024 года развитие проекта по хранению энергии быстро достигнет инвестиционной готовности и к строительству можно будет приступить осенью того же года.
ГАЭС компании Energisalv является единственным проектом по хранению энергии в Северо-Балтийском регионе и входит в число проектов общего интереса Европейского Союза. Проект был инициирован и софинансировался компаниями Vool OÜ, AS Alexela и Sunly AS. В качестве новых инвесторов добавились компании Combiwood Group OÜ, Warmeston OÜ и Kiikri Kodu OÜ.
„Привлечение новых инвесторов и дополнительное финансирование со стороны уже имеющихся инвесторов является доказательством того, что мы на правильном пути, – говорит глава и основатель компании Energiasalv Пеэп Сийтам. – В мировой энергетике идет гонка по переходу на экологически чистое и недорогое производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, а это невозможно без долговременного её хранения. При переходе на возобновляемые источники энергии Эстонии также необходимы накопители энергии, чтобы обеспечить доступное и экологически чистое электроснабжение, даже когда не дует ветер или не светит солнце“.
Подземная ГАЭС компании Energiasalv мощностью 500 МВт, которая будет построена в Палдиски, станет решением, позволяющим Эстонии перейти на 100% независимую возобновляемую энергию и обеспечить более низкие цены на электроэнергию для потребителей в будущем.
„В энергетике настали революционные времена, а экстраординарные времена требуют инновационных решений. Эстонии необходимо осуществить амбициозную энергетическую революцию, чтобы сохранить энергетическую безопасность и надежность поставок в условиях зелёного поворота и на фоне войны в Украине, – говорит председатель правления Alexela Марти Хяэль. – С учетом того, что национальная цель Эстонии – к 2030 году достичь 100%-й доли возобновляемой энергии в энергетике, на основании различных исследований и в целях обеспечения энергетической безопасности в стране должно появиться 2000 МВт ветряных электростанций, 1300 МВт солнечных ферм, а также 2000 МВт аккумулирующих станций и управляемых мощностей“. Хяэль поясняет, что для успеха такого масштабного преобразования энергетики нам необходимо развивать более плотное сотрудничество между государством и частным сектором.
По словам председателя правления Sunly Прийта Лепасеппа, в будущем каждое предприятие по производству энергии будет также и предприятием по её хранению. „Мы в Sunly уже сегодня инвестируем в эту область, поскольку знаем, что без хранения невозможно внести необходимые изменения в энергосистему“, – резюмирует Лепасепп.
По словам председателя правления концерна Combiwood Group Тоомаса Метса, добавление ветровой и солнечной электроэнергии неизбежно приведет к потребности в аккумулирующих мощностях. „ГАЭС, которую строит компания Energiasalv, будет производить и хранить энергию благодаря новому подходу, который позволяет размещать станцию за пределами таких географических условий, таких как горы или большие реки. Кроме того, такая ГАЭС допускает массовую замену драгоценных металлов, которые были бы необходимы при строительстве аккумулирующей электростанции на основе аккумуляторов аналогичного объема. Я считаю, что это очень нужный проект для Эстонии, но его потенциал не ограничивается Эстонией“, – говорит Метс.
ГАЭС компании Energiasalv в Палдиски поможет энергосистеме Эстонии справляться со случайными колебаниями в производстве возобновляемой энергии, повысит надежность снабжения и энергетическую безопасность, обеспечивая более стабильное и надежное электроснабжение.
Для строительства ГАЭС в Эстонии была разработана инновационная технология Zero Terrain, которая позволяет строить крупномасштабную ГАЭС в тех местах, где раньше это было невозможно из-за равнинного ландшафта. Строительство ГАЭС в Палдиски начнется летом 2024 года, а в 2029 году ГАЭС заработает.
О компании Energiasalv
Проект гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) компании Energiasalv под названием Zero Terrain Paldiski является проектом общего интереса (PCI) ЕС. Подготовительные работы компании Energiasalv в качестве стратегического инфраструктурного проекта были поддержаны Фондом сплочения ЕС. Инвесторами предприятия Energiasalv являются компании AS Alexela, Sunly AS, Vool OÜ, Combiwood OÜ, Warmeston OÜ и Kiikri Kodu OÜ. Привлечь дополнительный капитал помогла компания KPMG.