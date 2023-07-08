Energiasalv дополнительно привлекает 11 млн евро на строительство ГАЭС в Палдиски

ГАЭС компании Energisalv является единственным проектом по хранению энергии в Северо-Балтийском регионе и входит в число проектов общего интереса Европейского Союза. Проект был инициирован и софинансировался компаниями Vool OÜ, AS Alexela и Sunly AS. В качестве новых инвесторов добавились компании Combiwood Group OÜ, Warmeston OÜ и Kiikri Kodu OÜ.

„Привлечение новых инвесторов и дополнительное финансирование со стороны уже имеющихся инвесторов является доказательством того, что мы на правильном пути, – говорит глава и основатель компании Energiasalv Пеэп Сийтам. – В мировой энергетике идет гонка по переходу на экологически чистое и недорогое производство электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, а это невозможно без долговременного её хранения. При переходе на возобновляемые источники энергии Эстонии также необходимы накопители энергии, чтобы обеспечить доступное и экологически чистое электроснабжение, даже когда не дует ветер или не светит солнце“.

Подземная ГАЭС компании Energiasalv мощностью 500 МВт, которая будет построена в Палдиски, станет решением, позволяющим Эстонии перейти на 100% независимую возобновляемую энергию и обеспечить более низкие цены на электроэнергию для потребителей в будущем.