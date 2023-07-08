Департамент проверил инструкции к товарам: почти в четверти случаев отсутствовали инструкции на эстонском языке

В ходе проекта проверялось наличие инструкции по эксплуатации на эстонском языке, ее понятность и наличие соответствующих инструкций по обслуживанию. В ходе проекта проверки были рассмотрены различные бытовые приборы и датчики дыма и угарного газа.

Нарушения были следующими:

В случае 31 товара отсутствовала инструкция на эстонском языке;

В инструкции к 1 товару частично отсутствовала информация на эстонском языке;

У 4 товаров информация на изделии отличалась от информации, опубликованной в инструкции пользователя;

У 2 товаров инструкции имели очень маленький шрифт;

У 1 товара инструкция была плохо переведена, непонятна и напечатана мелким шрифтом.

Из 116 проверенных товаров, 23 изделиями являлись датчики дыма и угарного газа – в 7 случаях были обнаружены проблемы в инструкциях.

TTJA связалось со всеми торговцами, некоторые из них уже устранили недочеты, в том числе в сотрудничестве с дистрибьютором.

Департамент обращает внимание торговцев на то, что при продаже товаров потребителям, инструкции пользователя должны быть предоставлены без двусмысленных выражений, а также инструкция должна быть написана разборчивым шрифтом и на эстонском языке, кроме того, она должна содержать следующую необходимую информацию о том, как:

Безопасно использовать товар, надлежащим и бережливым образом;

Правильно собирать, устанавливать, подключать, обслуживать, хранить, и утилизировать товар в случае необходимости;

Если товар состоит из нескольких частей, инструкция по применению должна включать перечень частей (составных частей комплекта).

Кроме того, TTJA просит торговцев убедиться, что инструкции по эксплуатации составлены именно для того товара, который продается. Корректные и соответствующие правилам инструкции помогут избежать несчастных случаев.