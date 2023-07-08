Правительство одобрило изменения санитарно-гигиенических требований к школам

Изменения в постановлении позволяют устраивать спортивные залы на подземных этажах, а высота потолков в классных комнатах теперь может быть меньше 2,5 метров при условии, что на каждого ученика приходится достаточное количество квадратных метров, а помещение обеспечено должной вентиляцией, защитой от радона и соответствующим освещением.

„Мы идем навстречу пожеланиям школ и вносим некоторые коррективы, столь необходимые сегодня. Эти изменения позволят школам задействовать более широкий спектр замещающих площадей и обеспечивать учащихся современными возможностями для учебы и спортивных занятий даже в условиях ограниченной площади. В некоторых случаях это также может привести к значительной экономии для учебных заведений“, - отметила руководитель отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Аннемари Линно.

„Мы смягчили требования к помещениям, чтобы в каждом современном школьном здании можно было обеспечить надлежащий спортивный зал и, при необходимости, место для эвакуации. Это также позволит размещать спортивные сооружения как можно ближе к школе, чтобы детям не приходилось в учебное время бегать по городу между разными зданиями“, - добавила Линно.

Министерство социальных дел получило несколько обращений от различных самоуправлений и школ, которые выразили желание во время ремонтных работ или для других целей использовать запасные и дополнительные площади, не полностью соответствующие требованиям действующего постановления.

Например, высота модульного классного помещения может отличаться на 10-15 сантиметров от установленных в постановлении требований к высоте классных помещений в 2,5 метра. Модули имеют стандартные размеры, довольно часто их высота отличается и может составлять, например 2,4 метра или 2,6 метра.

Поправки унифицируют требования к помещениям в средних школах, детских садах и гимназиях и вступят в силу в обычном порядке после публикации в Riigi Teataja.