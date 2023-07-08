НЕ ПРОПУСТИТЕ! В следующие выходные в Маарду будут широко праздновать День города(1)
17 июля городу Маарду исполнится 43 года. Праздновать начнут уже в субботу, 15 июля.
В следующие выходные в Маарду пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню рождения города. В субботу, 15 июля, торжества начнутся с утренней гимнастики на городском стадионе в 10:00 и продолжится в 11:30 соревнованиями по волейболу на стадионе Маардуской начальной школы. Интересная культурная программа ждет жителей Маарду и гостей города в парке Келламяэ в 15:00. В воскресенье, 16 июля, в 10:00 домашние кафе Мууга откроют свои двери для жителей города.
„Мы с гордостью и благодарностью оглядываемся в прошлое, отмечая 43-тий день рождения Маарду. Это день, когда мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие нашего Маарду и создал для нас город, в котором хорошо и комфотно жить. Пусть эти выходные будут полны радости, улыбок, приятных открытий и встреч“, — сказал мэр Маарду Владимир Архипов. „День города — это напоминание о том, что вместе мы можем создать прекрасные мгновения и строить замечательное будущее нашего города. Давайте вместе отпразднуем уникальность и разнообразие нашего Маарду, который объединил множество культур и судеб, став нашим настоящим домом!“— добавил Архипов.
Празднование Дня города традиционно начинается 15 июля с общегородской утренней зарядки на городском стадионе (Kарьяэри 4) в 10:00 (https://www.facebook.com/events/671150571695051). Это отличный способ начать свой день активно и порадоваться движению вместе с десятками единомышленников. Вы сможете полезно провести время, улучшить физическую форму и получить заряд бодрости. На мероприятии опытные тренеры Денис Тихомиров и Юлия Банасевич покажут разнообразные упражнения (кардио-, силовые упражнения, растяжка), подходящие как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов.
В рамках празднования Дня города Маарду 15 июля также пройдут городские соревнования по волейболу, в которых могут принять участие как дети в возрасте от 9 лет, так и взрослые. Регистрация команд pavel.ivanov@maardu.ee .Сбор всех команд на стадионе Маардуской основной школы в 11:30, откуда команды отправятся к своим игровым площадкам.
Возраст 9-13 лет - стадион Каллавереcкой средней школы. Будут играть смешанные команды из шести человек (6х6)
Возраст 14-19 лет - стадион Маардуской основной школы. Будут играть смешанные команды из шести человек (6х6)
Возраст 20+ -городской стадион Маарду, песчаная площадка. Будут играть смешанные команды из четырех человек (4х4)
Культурная программа начнется в субботу в парке Келламяe в 15:00 (https://www.facebook.com/events/749579960278435). Перед вами выступят как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты, а завершит вечер группs „Караван“ и PX Band & Lavanda. Дети смогут покататься на каруселях и попрыгать на батутах. Всех гостей праздника накормят супом. Мероприятие для всех бесплатно.
Традиционно день города продолжается в Мууга, где в воскресенье, 16 июля с 10:00 пройдет День домашних кафе Мууга (https://fb.me/e/62TfLcVXE ). День кафе Мууга проводится уже в шестой раз под руководством активистов Muuga Selts. Обсуждения в рамках Cадовых академий Мууга от гражданского движения MinuMuuga2035 пройдут с 15:00 до 18:00 в саду по адресу Мурелипуу 50а. На этот раз будут обсуждаться темы планирования общественного пространства Мууга и создание центра местного сообщества Мууга. День завершится концертом-пикником Эриха Кригера на площадке Леннула в 18:30. На концерт приглашаются как муугасцы, так и гости – возьмите с собой одеяло для пикника или подстилку, чтобы с комфортом послушать концерт.
Программа празднования Дня города Маарду, 15 июля 2023:
Утренняя зарядка (Карьяэри 4)
9:30 – открываются ворота стадиона
10:00 - Утренняя зарядка
Городские соревнования по волейболу
11.30 сбор на стадионе Маардуской основной школы
Культурная программа (парк Келламяэ)
15.00 - Выступление детских городских коллективов
15.50 - Приветствие Маардуской трудовой дружины
16.00 - Приветствие администрации города, поднятие флага Маарду
16.05 - Угощение рыбным супом
16.10 - Концерт коллективов Rahvamaja
17.10 - Ансамбль „DeLight“
17.30 - Концерт лауреатов „Maardu F-Eestis 2023“
18.30 – Rafael
19.10 - Техническая пауза
19.30 - Ансамбль „Караван“
20.30 - Техническая пауза
20.45 - PX Band & Lavanda
22.00 - Конец программы
День уличных кафе Мууга, 16 июля 2023
День уличных кафе (Мууга)
10:00 - 20:00 – кафе в частных домах Мууга ждут посетителей
Культурная программа
15:00 – 18:00 обсуждения в рамках Садовой академии Мууга (Мурелипуу 50а)
16:30 Концерт-пикник Эриха Кригера (Площадка Леннула)