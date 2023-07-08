08.07.2023, 09:30
Кийк подтвердил свою готовность баллотироваться на пост председателя Центристской партии(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-председатель Центристской партии Танель Кийк подтвердил, что готов баллотироваться на пост председателя политической силы на внеочередном съезде, пишет rusERR.
По словам Кийка, это произойдет, если совет партии 22 июля примет решение провести в середине августа внеочередной съезд.
Ранее о своем желании баллотироваться в новые руководители Центристской партии заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт. Кийк в связи с этим отметил, что у него больше опыта работы на государственном уровне, чем у Кылварта, который до сего времени был сосредоточен на работе в городской системе Таллинна.
Нынешний лидер центристов Юри Ратас не будет выдвигать свою кандидатуру.