Кийк подтвердил свою готовность баллотироваться на пост председателя Центристской партии

Ранее о своем желании баллотироваться в новые руководители Центристской партии заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт. Кийк в связи с этим отметил, что у него больше опыта работы на государственном уровне, чем у Кылварта, который до сего времени был сосредоточен на работе в городской системе Таллинна.