Михкельсон: cохранение стабильности в Центральной Азии – в интересах безопасности Эстонии

По словам Михкельсона, Узбекистан – важное государство в регионе стратегического значения, на которое влияют как Китай, так и Россия, а также события в Афганистане. „Сохранение стабильности в Центральной Азии – в интересах безопасности Эстонии“, – сказал он.

В ходе визита, который продлится с воскресенья по вторник, руководители комиссий хотят получить обзор текущей ситуации в государстве и последних событий в политике и экономике. В Ташкенте Михкельсон и Колс встретятся с заместителем спикера Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым, заместителем спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмалом Саидовым, министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым и министром высшего образования, науки и инноваций Иброхимом Абдурахмоновым. Также в планах встречи с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазисом Кудратовым и министром транспорта Илхомом Махкамовым.

Помимо этого, Колс и Михкельсон собираются встретиться с руководителями центра стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Международного института Центральной Азии. Также в программе председателей комиссии встреча с особым представителем президента по Афганистану и мэром Ташкента.