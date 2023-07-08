08.07.2023, 19:17
Налоговое мошенничество и бизнес-связи с российской армией. Украина арестовала завод эстонских предпринимателей(8)
Терье Ару, владеющая долей сразу в нескольких компаниях, а также связанные с ней руководители и совладельцы других предприятий заработали миллионы евро на контрактах с российской оборонной промышленностью, в том числе и во время войны в Украине. Теперь же один из принадлежащих Ару украинских заводов хотят национализировать.
В сентябре прошлого года украинская прокуратура, не вдаваясь в подробности, сообщила, что наложила арест на завод во Львове стоимостью около 12,4 млн евро (500 млн украинских гривен), „учредителем которого является эстонская компания, но бенефициарными владельцами - граждане России“. Кроме того, прокуратура заявила, что упомянутые российские граждане „связаны с оказанием материальной поддержки Минобороны России“.