Налоговое мошенничество и бизнес-связи с российской армией. Украина арестовала завод эстонских предпринимателей

Терье Ару, владеющая долей сразу в нескольких компаниях, а также связанные с ней руководители и совладельцы других предприятий заработали миллионы евро на контрактах с российской оборонной промышленностью, в том числе и во время войны в Украине. Теперь же один из принадлежащих Ару украинских заводов хотят национализировать.