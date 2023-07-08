Спортивное приложение Сил обороны поможет подготовиться к службе в армии

„Идея зародилась еще в 2020 году. Все началось с совместного проекта Академии Сил обороны и Тартуского университета, в ходе которого предполагалось исследовать физическую форму солдат, сравнить спортивные приложения и скандинаские физические тесты, а также создать прототип программы“, – пояснил руководитель по физической подготовке Сил обороны Микк Сарик.

В качестве отправной точки было выбрано приложение вооруженных сил Финляндии MarsMars.

„Этот год объявлен годом движения. Я рад, что теперь в результате сотрудничества с разработчиками и финской армией у нас появилось свое спортивное приложение Spordivägi. С его помощью призывники смогут улучшить свою физическую форму перед службой, а срочники заниматься по подготовленным спортивными инструкторами программам в группе или индивидуально“, – добавил Сарик.

Призывники смогут найти в приложении тренировочные программы и примеры тренировок, а также калькулятор расчета уровня физической подготовки по стандартам Сил обороны. Кроме того, в приложении доступны тренировки с инструкциями и показательными видео.

Пользователи могут настраивать свой дневник тренировок, устанавливать цели и следить за прогрессом. Приложение синхронизируется с наиболее распространенными спортивными часами и программами.

Приложение объединит пользователей в сообщество, в котором будет возможно бросать вызовы или соревноваться между подразделениями.

Приложение Spordivägi доступно в магазинах AppStore и Google Play Store .