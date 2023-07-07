ВИДЕО | Прыгнувший с Таллиннской телебашни парашютист запутался в антенне и провисел почти час

Сегодня в 16:17 в Центр тревоги поступило сообщение о парашютисте, который завис на высоте 80 метров над землей возле Таллиннской телебашни, об этом сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента. На место происшествия прибыли спасатели из Пирита, Мууга, Лиллекюла и Кейла.

В 17:20 Спасательный департамент сообщил Delfi, что операция прошла успешно и парашютист был спасен. „Его вытянули через окно телебашни. Парашютист был в сознании, его передали медикам“, - сказал пресс-секретарь.

На видеозаписи, которую сделал присутствовавший на месте происшествия Фрэнк Лукас, видно, как парашютист теряет управляемость сразу после прыжка. Далее парашютист сталкивается с телевышкой, вращается вокруг нее, после чего запутывается в антенне, прикрепленной к башне.

Парашютист получил травмы. „Ему требуется стационарное лечение“, — сообщило SA Tallinna Teletorn.

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