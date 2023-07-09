09.07.2023, 12:24
Мужчине, по вине которого его четырехмесячный сын стал инвалидом, придется оплатить расходы на лечение(1)
ФОТО: LILL VOLMER | DELFI MEEDIA
С осени 2021 года еженедельник Eesti Ekspress неоднократно писал об отце двух маленьких детей Кермо Мянде (31). Если раньше Кермо пытался переложить груз вины за один из самых громких за последние годы случаев семейного насилия на других членов семьи, то теперь выясняется, что мужчина не захотел компенсировать расходы на лечение своего парализованного сына.
Почти два года назад Кермо (будучи тогда в возрасте 29 лет) предстал перед судом. Его обвиняли в том, что он, совершив физическое насилие, подверг смертельной опасности своего четырехмесячного сына. В результате тот впал в кому, получил повреждение мозга и ослеп.