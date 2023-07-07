Лагерь Кылварта чистит и ослабляет фракцию центристов в Таллиннском горсобрании

Кризис и чистка в Центристской партии (ЦП) идет полным ходом и одним из примеров того является одно направленное партийным лидерам письмо. А именно, 15 июня председателю ЦП и бывшему премьер-министру Юри Ратасу пришло письмо за подписью председателя фракции центристов в Таллиннском горсобрании Калле Кландорфа, а также заместителей председателя фракции Хельве Сяргава и Эдуарда Тоомана. Для человека, хоть немного разбирающегося в политике, ясно, что инициатор письма — мэр Таллинна Михаил Кылварт.