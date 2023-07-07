07.07.2023, 16:15
Лагерь Кылварта чистит и ослабляет фракцию центристов в Таллиннском горсобрании(1)
ФОТО: : ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA
Юри Ратас, Танель Кийк и Андре Ханимяги, уходите из горсобрания — таков месседж мэра Таллинна, направленный лидерам своей партии через письмо, подписанное другими партийцами.
Кризис и чистка в Центристской партии (ЦП) идет полным ходом и одним из примеров того является одно направленное партийным лидерам письмо. А именно, 15 июня председателю ЦП и бывшему премьер-министру Юри Ратасу пришло письмо за подписью председателя фракции центристов в Таллиннском горсобрании Калле Кландорфа, а также заместителей председателя фракции Хельве Сяргава и Эдуарда Тоомана. Для человека, хоть немного разбирающегося в политике, ясно, что инициатор письма — мэр Таллинна Михаил Кылварт.