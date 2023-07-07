Новости Эстонии
07.07.2023, 16:15

Лагерь Кылварта чистит и ослабляет фракцию центристов в Таллиннском горсобрании

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На заднем плане - Кийк, Мёлдер и Ратас. На переднем - Кылварт
На заднем плане - Кийк, Мёлдер и Ратас. На переднем - Кылварт
ФОТО: : ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Юри Ратас, Танель Кийк и Андре Ханимяги, уходите из горсобрания — таков месседж мэра Таллинна, направленный лидерам своей партии через письмо, подписанное другими партийцами.

Кризис и чистка в Центристской партии (ЦП) идет полным ходом и одним из примеров того является одно направленное партийным лидерам письмо. А именно, 15 июня председателю ЦП и бывшему премьер-министру Юри Ратасу пришло письмо за подписью председателя фракции центристов в Таллиннском горсобрании Калле Кландорфа, а также заместителей председателя фракции Хельве Сяргава и Эдуарда Тоомана. Для человека, хоть немного разбирающегося в политике, ясно, что инициатор письма — мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Вместо того, чтобы поговорить с председателем партии, ему отправляют письмо в ультимативном стиле и требуют ухода опытных и известных политиков. А именно - подписанты утверждают в письме, что к ним неоднократно обращались члены фракции ЦП Таллиннского горсобрания с вопросом, должны ли всё-таки депутаты Рийгикогу от ЦП участвовать в работе Таллиннского горсобрания.

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