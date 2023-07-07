Начинаются выходные, экскаваторы стоят без дела. Можно ли выполнять дорожные работы в Таллинне быстрее?

Несколько читателей обратили внимание Delfi на тот факт, что в 8-9 часов утра строителей почти не видно, а после 17 часов вечера на строительных площадках тишина. Экскаваторы стоят, рабочих не видать. Такая же ситуация и в выходные дни. Люди интересуются, нельзя ли работать в несколько смен, чтобы ускорить процесс, чтобы участки дороги можно было открыть для движения раньше.