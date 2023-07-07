07.07.2023, 21:00
Начинаются выходные, экскаваторы стоят без дела. Можно ли выполнять дорожные работы в Таллинне быстрее?(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Центр Таллинна - это буквально одна большая строительная площадка. Однако по выходным и вечерами будних дней на ней стоит тишина. „Строительство в несколько смен - не лучшее решение для местных жителей, которые были бы лишены отдыха по вечерам, ночью и в выходные дни“, - объясняет вице-мэр Владимир Свет.
В связи со строительством трамвайной линии и проекта улицы Пронкси, была раскопана значительная часть района Пронкси-Йыэ и закрыт перекресток Хобуяама.