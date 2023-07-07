Новости Эстонии
07.07.2023, 21:00

Начинаются выходные, экскаваторы стоят без дела. Можно ли выполнять дорожные работы в Таллинне быстрее?

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ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Центр Таллинна - это буквально одна большая строительная площадка. Однако по выходным и вечерами будних дней на ней стоит тишина. „Строительство в несколько смен - не лучшее решение для местных жителей, которые были бы лишены отдыха по вечерам, ночью и в выходные дни“, - объясняет вице-мэр Владимир Свет.

В связи со строительством трамвайной линии и проекта улицы Пронкси, была раскопана значительная часть района Пронкси-Йыэ и закрыт перекресток Хобуяама.

Несколько читателей обратили внимание Delfi на тот факт, что в 8-9 часов утра строителей почти не видно, а после 17 часов вечера на строительных площадках тишина. Экскаваторы стоят, рабочих не видать. Такая же ситуация и в выходные дни. Люди интересуются, нельзя ли работать в несколько смен, чтобы ускорить процесс, чтобы участки дороги можно было открыть для движения раньше.

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