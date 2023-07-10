Призывник: служба в армии повысит мой уровень эстонского языка

„Из-за проблем со спиной проходил медкомиссию 5 раз“

21-летний Гагик Хачатрян — ученик Таллиннского Ласнамяэского механического училища, будущий автомеханик, считает, что призыв на службу не слишком сильно повлиял на его жизнь. Изменилось только то, что учебу он закончит на год позже.

Призыв на службу для Гагика был своего рода неожиданностью и заставил испытать непривычные для него ощущения. Армия сильно отличается от обычной жизни, в первую очередь, своими правилами. Будущий солдат знает, в какой части будет служить, планирует освоить профессию водителя.

Хотя сейчас юноша особо не готовится к службе, а просто ждет день сбора, сам путь до этого момента был не так прост. Из-за проблем со спиной Гагику пришлось посетить медицинскую комиссию пять раз прежде, чем его признали годным для службы в армии.

„Сначала родителям стало грустно из-за того, что они меня почти год не будут видеть, но потом сказали, что это будет для меня полезным опытом, как морально, так и физически“, — поделился Гагик.