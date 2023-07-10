Призывник: служба в армии повысит мой уровень эстонского языка(26)
Наступает время летнего призыва. С 17 июля на обучение в военные части начнут поступать новые солдаты — в этом году их более 3700. Редакция RusDelfi нашла троих призывников, которые поделились своими мыслями и переживаниями в связи с предстоящей службой.
„Из-за проблем со спиной проходил медкомиссию 5 раз“
21-летний Гагик Хачатрян — ученик Таллиннского Ласнамяэского механического училища, будущий автомеханик, считает, что призыв на службу не слишком сильно повлиял на его жизнь. Изменилось только то, что учебу он закончит на год позже.
Призыв на службу для Гагика был своего рода неожиданностью и заставил испытать непривычные для него ощущения. Армия сильно отличается от обычной жизни, в первую очередь, своими правилами. Будущий солдат знает, в какой части будет служить, планирует освоить профессию водителя.
Хотя сейчас юноша особо не готовится к службе, а просто ждет день сбора, сам путь до этого момента был не так прост. Из-за проблем со спиной Гагику пришлось посетить медицинскую комиссию пять раз прежде, чем его признали годным для службы в армии.